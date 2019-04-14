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Разорванное Евангелие, порисованные иконы: в Тернопольской области вандалы разгромили храм

Сегодня, 09:29

Разбив окно в алтаре, преступники проникли в храм Святой Троицы на Божьей горе


В ночь на Благовещение, с 6 на 7 апреля 2019 года, неизвестные совершили нападение на храм Православной Церкви Украины в Тернопольской.

Разбив окно в алтаре, проникли в храм Святой Троицы на Божьей горе, возле села Большие Бережцы Кременецкого района. Об этом сообщил настоятель храма протоиерей Василий Дидык. Священник рассказал, что вандалы осквернили величайшие святыни храма. Напрестольное Евангелие с вырванными страницами и антиминс впоследствии нашли в лесу. Также злоумышленники повредили орнамент на стене храма, икону Иова Почаевского, выбили окно под куполом. В пещере под храмом они уничтожили иконы Спасителя, Божией Матери, Святого Николая. От нападения неизвестных пострадал и старинная икона "Христос и овцы" на подъеме в храм: на лице Спасителя нарисовали перевернутые кресты.

"Судя по оставленным следам, вандалы вылезли на купол храма и намеревались сбросить крест. Однако, к счастью, это им не удалось", – отметил отец Василий.

Он предположил, что надругательство над святынями совершили не обычные хулиганы, а члены какой-то секты. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют надписи, которые они оставили на иконах. И деньги, которые были в храме, злоумышленников не заинтересовали.

По словам настоятеля, это не первый случай богохульства на Божьей горе в последнее время. Так, в неделю Торжества православия в пещере были повреждены иконы.

"Тогда мы в милицию не обращались. Повреждения были незначительными, и мы думали, что это мелкое хулиганство. Как выяснилось, вандалы действуют целенаправленно", – сказал протоиерей Василий Дидык.

Правоохранители вышли на след одного из вероятных нападающих. Подозревают жителя Ровенской области.

"Приехали к нему домой – информация подтвердилась. У него дома обнаружено похожие изображения, которые он рисовал на образах. Это и образы перевернутые, и другие изображения, которые были проявлением вандализма по отношению к церковной атрибутике и церковным образам", – говорит Сергей Крета, начальник отдела коммуникации нацполиции в Тернопольской области.

Были ли сообщники у задержанного – полиция выясняет. Уже начали уголовное производство. Подозреваемого же отправили на психиатрическую экспертизу.

Ранее в селе Таврическое Ореховского района Запорожской области вандалы разрушили несколько могил на местном кладбище.

А в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.


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Тег видео, храм, вандалы, иконы, евангелие, сатанисты, тернопольская область

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