Разрушенные мосты и реки на улицах: непогода натворила беды на Закарпатье (фото)

Сильные дожди и грозы, которые обрушились на запад Украины, не обошли и Закарпатскую область. Больше всего беды непогода натворила в селе Приборжавске в Иршавском районе. Фото последствий в Facebook опубликовала Должанская объединенная территориальная община.

Ливни были настолько сильными, что подтопили более 40 дворов на улицах Монастырская, Шевченко, Духновича. Кроме того, из-за непогод разрушены четыре мостовые переходы.

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"Кроме того, по улице Монастырская повреждено дорожное покрытие протяженностью около 2 километров, в результате чего затруднен проезд в Свято-Серафимовского женского монастыря", – рассказали в ОТГ.

В связи с ситуацией в селе по распоряжению сельского головы создали комиссия по обследованию последствий стихии и нанесенного ущерба.

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Напомним, в Ровенской области из-за непогоды на фельдшерско-акушерский пункт рухнуло дерево, а со здания клуба ветер сорвал половину крыши.

Также непогода бушевала и во Львове – улицы города затопило, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Кроме того, там гроза привела к трагедии – во время бури погибла 28-летняя женщина.

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Видео: Igor Zinkevych, Facebook

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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