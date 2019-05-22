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Реки выходят из берегов: на Закарпатье появилась угроза подтопления угодий

22 мая, 20:03

Пока необходимости эвакуации местных жителей нет.


На Закарпатье появилась угроза подтопления. Там существенно поднялся уровень воды в реках. Наибольшая угроза – в нижних течениях реки Тиса и Боржава. Тиса поднялась на три метра, а Боржава уже подтопила сельскохозяйственные угодья.

Спасатели пока не проводят эвакуации жителей, по их словам, такой необходимости пока нет. В трех районах заседают техногенные внеочередные комиссии. Предупреждают: если осадки сегодня не прекратятся, паводка не избежать.

Подтопленными остаются 170 гектаров пастбищ и 230 гектаров сельскохозяйственных угодий. Также разрушен один мостовой переход в селе Лисичево Иршавского района и 230 погонных метров береговых укреплений на малых реках, – рассказывает представитель госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Федор Филип.

За три дня может выпасть почти месячная норма осадков. И мы будем до утра иметь достаточно ​​напряженную ситуацию, связанную с формированием паводка. Сохраняется у нас риск схода селевых потоков, так как достаточно переувлажненные почвы, – говорит начальник закарпатского центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.


Кроме этого, сегодня, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плывут по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

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Тег потоп, река, подтопление, наводнение, паводок

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