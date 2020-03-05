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Самоизоляция из-за коронавируса в Черновцах: "больным" еду доставят волонтеры

5 марта, 10:03

Татьяна Власенко

Волонтеры готовы помочь с покупкой необходимых вещей

После того, как в Черновцах официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом, помогать заболевшим в городе вызвались волонтеры.

Так, волонтер Катерина Пономарева на своей странице в Facebook написала, что члены одной из волонтерских организаций готовы помогать тем горожанам, который находятся в самоизоляции.

"Волонтеры нашей организации готовы помочь людям, которые находятся или будут находиться в самоизоляции. С целью обеспечения спокойствия граждан нашего города мы приобретем людям, находящимся в самоизоляции продукты питания, лекарства, другие необходимые вещи", – написала Катерина.

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Еду и вещи, купленные за счет заказчиков, волонтеры готовы доставить бесплатно по адресу.

Напомним, ранее коронавирус был официально подтвержден у 40-летнего жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

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Позже из-за протестов местных жителей врачи забрали из дому и жену заболевшего, с которой он путешествовал по Италии. До этого она находилась в самоизоляции. По словам медиков, на данный момент женщина здорова.

В свою очередь чиновники пристыдили жителей Черновцов за травлю из-за коронавируса. Председатель ОГА Сергей Осачук отметил, что эта инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.

О том, где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы волонтеры коронавирус

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