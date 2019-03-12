"Семейные неполадки": в крови таксиста с Прикарпатья нашли два промилле алкоголя

Полицейские Ивано-Франковска составили на водителя админпротокол

Фото: Facebook

"Семейные неполадки": в крови таксиста с Прикарпатья нашли два промилле алкоголя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c9/00a/5c87c900ac868.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c9/00a/5c87c900ac868.jpg 2019-03-12T17:00:32+02:00 Запад Полицейские Ивано-Франковска составили на водителя админпротокол









В Ивано-Франковске патрульные обнаружили водителя такси, который был пьяным и едва смог встать на ноги.

"11 марта на площади Привокзальной экипаж патрульной полиции остановил Mitsubishi Galant. Перед тем полицейским сообщили, что водитель такого автомобиля может управлять нетрезвым", – сообщают в патрульной полиции.

Остановившись, водитель Mitsubishi едва не совершил ДТП. Когда копы подошли к автомобилю, то поняли, что ориентировка подтвердилось. Выйти из салона 55-летнему франковцу в первый раз не удалось. Впоследствии мужчина твердо встал на ноги и прошел освидетельствование на состояние опьянения – в его крови было 2,04 промилле алкоголя.

Свое состояние таксист объяснил недоразумениями в семье. Мужчина как раз ехал домой – до этого он снял шашку такси и поставил ее в автомобиль. На водителя патрульные составили админпротокол.

Напомним, недавно глава Перечинской районной госадминистрации на Закарпатье совершил ДТП со смертельным исходом. Как выяснилось, он был за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее во Львове медика-взяточника дважды в этом году задерживали за вождение в пьяном виде

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Также мы сообщали, как в Киеве остановили пьяного водителя, который оказался сотрудником Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

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