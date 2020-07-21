Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус

Пока в Луцке продолжается спецоперация по освобождению заложников, в сети появилось видео с террористом. На нем видно, как мужчина заходит в автобус с огромным рюкзаком.

Видео: Инсайдер UA, Telegram

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Ранее мы сообщали, что луцкий террорист перед захватом заложников долго высматривал автобус и зашел в него только тогда, когда в нем собралось самое большое число пассажиров. Об этом сайту "Сегодня" рассказал один из местных перевозчиков.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Как известно, мужчину, который захватил людей в заложники, зовут Кривош Максим Степанович. Максим Плохой – это псевдоним террориста.

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Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео).

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Видео: "Сегодня"

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