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Сколько во Львове бездомных кошек: волонтеры закончили первый в мире подсчет

4 июля, 17:12

74 волонтера работали более 75 часов по всему городу

Фото: Facebook

Во Львове в течение 26-30 июня состоялся первый в мире подсчет бездомных кошек по уникальному алгоритму, разработанному совместно с опекунами кошек, на базе платформы Animal-ID.info.

Благодаря участи опекунов и волонтеров удалось выяснить, что на территории города живет 5 992 уличных кошки. Примечательно, что 13% из всех бездомных – маленькие котята. К подсчету присоединились 74 волонтеры, они работали в 296 секторах по городу в течении пяти дней. Подсчет продолжался 75 часов.

"Коты в нашем городе есть и они сосредоточены в спальных районах, где их подкармливают. Жители чрезвычайно гуманные: блюдца с водой, лотки для кормления, коты подходят к ним близко, а значит, не боятся людей", – сказала Оксана Кошак, директор ЛКП "Лев".

По мнению специалистов, благодаря подсчету они поняли, что к работе с бездомными котами надо привлекать частные клиники для стерилизации, чтобы остановить рост популяции. Также  нужно  идти путем максимального приспособления животных в семьи.

По словам Оксаны Кошак, следующим важным шагом должна стать разработка городской программы по обращению с бездомными котами, которая обеспечит большую безопасность и комфорт как  кошкам, так и львовянам.

Ранее сообщалось, что Во Львове волонтеры решили подсчитать бездомных котов.


Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

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Тег Львов, лев, кот, животное

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