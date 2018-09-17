Смертельное ДТП с участием патрульных в Черновцах: появились новые подробности

Сегодня, 14:59

Под колесами патрульного автомобиля погиб 28-летний местный житель


Патрульные, которые в Черновцах насмерть сбили мужчину, были трезвые. Такие предварительные результаты анализа крови на алкоголь и наркотики сообщил заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пилипюк.

На данный момент расследование резонансной аварии передали в СБУ. Следователи уже изъяли все видео-доказательства и опросили очевидцев. По данным областной прокуратуры, машина патрульных двигалась с включенными проблесковыми маячками, ведь преследовала нарушителей, именно в этот момент пешеход выбежал на проезжую часть в запрещенном месте.

По словам патрульного, который находился за рулем автомобиля, после столкновения с пешеходом он затормозил. По словам правоохранителя, он ехал со скоростью примерно 60 – 80 километров в час.

Напомним, в Черновцах в воскресенье, 16 сентября, автомобиль патрульной полиции на улице Русской насмерть сбил пешехода

Не так давно ДТП с участием полицейского произошло в Хмельницкой области. В результате аварии 18-летний байкер из Ровно, получил телесные повреждения в виде перелома голени, сотрясения головного мозга и ссадин затылочной области головы
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