Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка врезалась в магазин

В результате аварии погиб мужчина и пострадали две девушки

В городе Татарбунары Одесской области легковой автомобиль врезался в здание магазина. В результате аварии погиб один человек, еще два – пострадали. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба полиции области.

"Ночью водитель автомобиля "AUDI", двигаясь по ул. Князева, не справился с управлением и совершил столкновение со зданием магазина. После чего оставил автомобиль и скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир легковушки: от полученных травм он скончался в больнице. Кроме того, пострадали две девушки 21 и 22 лет, их госпитализировали.

На данный момент правоохранители установили вероятную личность водителя, принимаются меры по его задержанию.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

А на Объездной дороге Одессы 27 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого четыре человека были госпитализированы.

Напомним, 27 июля в Одессе на перекрестке улиц Малиновского и Луганской произошло еще одно тройное ДТП, в котором один автомобиль перевернулся, а другой был отброшен в светофорный столб.