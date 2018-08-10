Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись шесть автомобилей, пострадала женщина

В Одессе, на проспекте Шевченко, столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 9 августа около 21:00. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в салоне одного из автомобилей: с телесными повреждениями ее госпитализировали.

"Предварительно установлено, что 28-летний водитель BMW, двигаясь по проспекту Шевченко со стороны Шампанского переулка в направлении площади 10 Апреля, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Clio. В результате столкновения легковушек BMW столкнулся с еще четырьмя припаркованными рядом автомобилями – "Nissan Almera", "Ford – Fusion", "Toyota – Corolla" и "Mercedes Benz"", – рассказали в полиции.

На данный момент сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.