Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись шесть автомобилей, пострадала женщина

Сегодня, 10:46

Авария произошла в Приморском районе города


Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе, на проспекте Шевченко, столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 9 августа около 21:00. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в салоне одного из автомобилей: с телесными повреждениями ее госпитализировали.

"Предварительно установлено, что 28-летний водитель BMW, двигаясь по проспекту Шевченко со стороны Шампанского переулка в направлении площади 10 Апреля, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Clio. В результате столкновения легковушек BMW столкнулся с еще четырьмя припаркованными рядом автомобилями – "Nissan Almera", "Ford – Fusion", "Toyota – Corolla" и "Mercedes Benz"", – рассказали в полиции.

На данный момент сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писалпочему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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