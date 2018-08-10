Смертельное ДТП на трассе Киев – Харьков: легковушка врезалась в автобусную остановку

Сегодня, 10:25

Водитель автомобиля погиб на месте аварии


Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области на трассе Киев – Харьков легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 9 августа, около 20:00 вблизи села Попово-Рокита. За рулем автомобиля Mercedes-Benz находился 37-летний житель Полтавы: мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Кроме того, 38-летний пассажир получил телесные повреждения, его госпитализировали в местную больницу.

На данный момент по факту аварии правоохранители открыли уголовное производство. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сайт "Сегодня" писалпочему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в УкраинеИз-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек. 
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