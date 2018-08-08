Смертельное ДТП во Львове: во время "автогонок" под колеса машины попали три человека

Пенсионерка погибла на месте, а ребенок и 33-летняя женщина с травмами оказались в больнице

Во Львове 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. В результате аварии на месте погибла 70-летняя пенсионерка, еще одна 33-летняя женщина и 11-летний мальчик попали в больницу с травмами. ДТП произошло 7 августа в 21:23 на перекрестке улиц Пасечная и Лисинецкая.

"Пожилую женщину спасти не удалось. Пострадала жительница Львова, 1985 года рождения, у нее диагностировали ссадину лобной области и закрытую травму живота". Также травмировался местный житель, 2007 г.р. У него обнаружили тяжелую травму тела, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, ЗЧМТ", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Оба госпитализированы в 8-ю клиническую больницу Львова.

"По данному факту открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового", – добавляют в полиции.

Как сообщает депутат ЛГС Игорь Зинкевич, ссылаясь на слова свидетелей, скорость "Лады", которая сбила людей, была больше 100 км/ч, это были гонки двух машин, и в то время как три человека перебегали дорогу.



"Лада" сбивает их и одна из женщин попадает под колеса встречной машины, которая на нее наехала. "Скорая" еще пробовала эту женщину реанимировать, но было уже поздно", – сказано в сообщении.

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