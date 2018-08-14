Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись две фуры

Один из водителей погиб на месте аварии, другой доставлен в больницу

Во Львовской области, на трассе "Киев – Чоп" столкнулись две фуры, которые транспортировали стройматериалы и ткани.

"Сегодня, 14 августа, в полицию поступила информация о том, что около 15.30 в Бродовском районе произошло ДТП с пострадавшими", – сообщают в полиции.

Установлено, что возле села Суходолы столкнулись два грузовика, когда один из них выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается. Водитель другого транспортного средства, 24-летний житель Ровенской области, доставлен в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое жителей Полтавы. Как оказалось, легковушка Toyota на полной скорости столкнулась с грузовиком MAN, что и привело к трагическим последствиям.

Также в Волынской области. на трассе Ковель-Ягодин автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии 24-летний водитель легковушки погиб.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.