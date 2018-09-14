Пожар в лагере "Виктория": в одной из комнат найден второй кипятильник

Кипятильник нашли на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар

Группа независимых экспертов, которых привлекли к расследованию трагедии в одесском лагере "Виктория" по требованию отца погибшей Сони Мазур, нашла на пепелище второй кипятильник. Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Кипятильник нашли на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар.

"Обугленный прибор является важным вещественным доказательством, которого раньше не заметило официальное следствие. Это – второй кипятильник, который удалось найти на пепелище", – подчеркивают журналисты.

Первый электроприбор изъяли сразу после трагедии на месте возгорания – в комнате художественного руководителя коллектива "Адель" Татьяны Егоровой, которая отдыхала в лагере вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного управления Нацполиции и прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении директору предприятия, которое занималось ремонтно-строительными работами в детском лагере "Виктория", где в результате пожара погибли трое детей.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.