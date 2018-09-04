Собирали "дань" у перевозчиков: на Волыни разоблачили полицейских-вымогателей

Сегодня, 16:59

Одного из правоохранителей задержали сразу после получения взятки


Фото: Facebook Андрей Лысенко

Фото: Facebook Андрей Лысенко

На Волыни на вымогательстве взяток у лесоперевозчиков разоблачили инспекторов патрульной полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, правоохранители на постоянной основе получали неправомерную выгоду от лесоперевозчиков за то, что они не будут препятствовать их деятельности. В частности, сегодня одного из полицейских правоохранители задержали после получения взятки. Всего патрульные собрали с перевозчиков около 10 тысяч гривен.

"Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, по окончании которых будет решаться вопрос о сообщение правоохранителям о подозрении и избрание им меры пресечения", – добавил Лысенко.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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