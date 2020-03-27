"Сотни контактов": в Ровенской области из-за коронавируса закрыли село

Восемь случаев COVID-19 и летальный исход зафиксировали в одном селе

В Ровенской области, где подтвердили наличие коронавируса у девяти жителей села Тынное в Сарненском районе, приняли решение "закрыть" населенный пункт.

Как сообщили в областной государственной администрации, в настоящее время усиленно выясняют, с кем контактировали инфицированные.

"После получения данных быстрых тестов на выездах из села установлены посты патрульной полиции и спасателей. Запрещено покидать село. Движение габаритного транспорта пущено в обход. Усиленно устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Сарненскую центральную районную больницу были направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

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Также выяснилось, что большинство инфицированных – люди, посещавшие собрания и богослужения. Медики предположили, что им предстоит проверить сотни контактов, а жителей Тынного призвали жестко придерживаться требований самоизоляции.

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В свою очередь, во время брифинга главный санитарный врач области Роман Сафонов, рассказал, что умершая женщина болела с 13 марта, а в реанимацию с диагнозом "двусторонняя негоспитальная пневмония" попала почти через неделю – 19 марта.



Врач подчеркнул, что эпидемиологам предстоит много работы по выявлению контактных лиц.

"Это сотни контактных лиц, которых нужно отследить. Работа не одного дня", – предупредил Сафонов.

Напомним, что накануне в Тернопольской области было зафиксировано 26 случая заражения коронавирусом. Среди зараженных оказалось девять медиков.

А в Виннице подтвердили еще один случай инфицирования – COVID-19 зафиксировали у пятилетнего ребенка. Речь идет о сыне родной сестры женщины, у которой первой в регионе обнаружили коронавирус, – она контактировала со своим племянником.

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