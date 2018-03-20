Спасатели нашли тело пропавшего в Карпатах туриста: подробности поисковой операции

Сегодня, 17:33

Погибшего искали более суток, двое его товарищей потеряли ориентир, но  спаслись

Тело искали на протяжении суток, кроме ночного времени. Фото: ГСЧС
Тело искали на протяжении суток, кроме ночного времени. Фото: ГСЧС

Спасатели более суток искали в горах тело заблудившегося туриста. Как оказалось, 17 марта, вместе с еще двумя товарищами, он совершал восхождение на гору Поп Иван, со стороны города Рахов Закарпатской области. В конечном итоге мужчины заблудились.

"Вчера, 19 марта, в 16:46 на полонине Гропа нашли одного из туристов, жителя города Ужгород, 1986 г.р. По его словам, их группа разделилась и один из мужчин погиб где-то между  Гропой и горой Выход", – сообщают в ГСЧС.

Спасатели провели пострадавшего туриста пункт дислокации поисково-спасательного отделения на горе Поп Иван. Мужчина чувствовал себя удовлетворительно и в медпомощи не нуждался.

Третий  турист, 30-летний житель города Тернополь, самостоятельно сошел в урочище Погорилец, возле поселка Шибене Верховинского района и остановился у местных жителей.

"20 марта в 5:10 к проведению поисковых работ привлекли 13 спасателей и 3 единицы техники Ивано-Франковского, Верховинского и Косовского поисково-спасательных отделений. В 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между Гропой и горой Выход", – добавляют спасатели Прикарпатья.

Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района.

По предварительной информации у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода произошел сердечный приступ, в результате которого он скончался.

Ранее во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.

Также мы писали, что на Закарпатье нашли туристов, попавших под лавину
Карпаты, спасатели, турист, сердечный приступ

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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