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Спасатели предупредили о серьезной лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 11:27

В горах Карпат существует третий уровень опасности схода лавин

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.
Спасатели предупредили о серьезной лавинной опасности в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg Запад В горах Карпат существует третий уровень опасности схода лавин

В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей 3 и 4 февраля из-за оттепели и осадков ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Так, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

При этом спасатели напомнили, что 30 января около 17:00 возле с. Деловое Раховского района Закарпатской области, на 153 км автомобильной дороги Мукачево-Рогатин-Львов, сошла снежная лавина объемом 80 кубометров, которая перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части. Погибших и травмированных в результате происшествия и засыпанных транспортных средств не было.

Ранее в Закарпатской обл. спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева, который ранее со своими друзьями попал под снежную лавину у горы Стог.

Напомним, недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

 Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег Карпаты, лавина, ГСЧС

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