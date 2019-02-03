Спасатели предупредили о серьезной лавинной опасности в Карпатах
В горах Карпат существует третий уровень опасности схода лавин
В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей 3 и 4 февраля из-за оттепели и осадков ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС со ссылкой на данные синоптиков.
Так, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
При этом спасатели напомнили, что 30 января около 17:00 возле с. Деловое Раховского района Закарпатской области, на 153 км автомобильной дороги Мукачево-Рогатин-Львов, сошла снежная лавина объемом 80 кубометров, которая перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части. Погибших и травмированных в результате происшествия и засыпанных транспортных средств не было.
Ранее в Закарпатской обл. спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева, который ранее со своими друзьями попал под снежную лавину у горы Стог.
Напомним, недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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