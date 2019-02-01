В Карпатах снежная лавина перекрыла часть дороги
Лавина сошла на дорогу Н-09
В Закарпатской области снежная лавина сошла на дорогу Н-09 и заблокировала проезд. Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.
Лавина сошла на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов, км 154 + 000, вблизи села Деловое.
В результате была перекрыта половина проезжей части. Для расчистки дороги направлено спецтехнику.
Ранее в Закарпатской обл. спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева, который ранее со своими друзьями попал под снежную лавину у горы Стог.
Напомним, недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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