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В Карпатах снежная лавина перекрыла часть дороги

Сегодня, 23:53

Лавина сошла на дорогу Н-09

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.
В Карпатах снежная лавина перекрыла часть дороги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg Запад Лавина сошла на дорогу Н-09

В Закарпатской области снежная лавина сошла на дорогу Н-09 и заблокировала проезд. Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

Лавина сошла на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов, км 154 + 000, вблизи села Деловое.

В результате была перекрыта половина проезжей части. Для расчистки дороги направлено спецтехнику.

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Ранее в Закарпатской обл. спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева, который ранее со своими друзьями попал под снежную лавину у горы Стог.

Напомним, недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

 Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег дорога, Карпаты, лавина

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