Спасатели сообщили об опасности схода лавин в Карпатах

В высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность

/ Фото: Flickr

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на неделю. В ближайшее время станет еще теплее: по прогнозам синоптиков, погода на неделе сохранится теплая и солнечная.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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