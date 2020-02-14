Весна "отвоевывает" февраль: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю

В западных регионах будет по-весеннему тепло, а вот восточным не повезло

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине продолжает царить настоящая средиземноморская зима. А в ближайшее время станет еще теплее: по прогнозам синоптиков, погода на неделе сохранится теплая и солнечная. О таком сообщает Гидрометцентр.

Суббота, 15 февраля, станет, пожалуй, самым холодным днем на неделе: по всей стране температура не поднимется выше 4-6 тепла, ночью ожидаются заморозки на уровне минус 1-3 градуса. А вот Донецкую, Харьковскую и Луганскую области подморозит основательно: ночью там ожидается до 8 градусов ниже нуля. Дожди с мокрым снегом ожидаются в западных регионах.

В воскресенье, 16 февраля, станет немного теплее: до плюс 6 в центральных регионах и плюс 8 – в западных. В восточных областях Украины разницу вряд ли заметят – там будет по-прежнему минус 3-7 ночью, и лишь около 3 тепла днем. Зато над всей Украиной будет сиять солнышко.

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А вот понедельник, 17 февраля, станет самым теплым днем в феврале: воздух днем прогреется до 8-9 градусов в центральных и северо-восточных регионах. А в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях уже будет совсем весна – ожидается, что температура составит до 12 градусов тепла. Даже на юге Украины будет меньше – лишь до плюс 7. Восточным регионам так не повезет – там днем будет лишь около 3 тепла, а ночью будут кусаться 7-градусные морозы. Дожди в этот день не ожидаются.

Во вторник, 18 февраля, по всей территории страны похолодает до плюс 6-8 градусов, и только на востоке будет по-прежнему от 2 до 5 тепла. Зато ночные морозы уже начнут потихоньку спадать – до минус 1-3 градусов. В западных областях, а также в Черниговской и Сумской областях, во вторник ожидаются дожди.

В среду, 19 февраля, в Украине будет сухо и солнечно. Температура днем составит от 2 до 4 тепла в восточных областях, а теплее всего станет в южных регионах – в Николаевской и Одесской областях воздух прогреется до 10 градусов. Ночью возможны заморозки на уровне минус одного градуса в центральных и западных регионах, и до минус трех – в восточных.

Ну а тем временем американские ученые пояснили, почему зима на планете в этом году аномально теплая – оказывается, во всем виновата Арктика и низкое атмосферное давление, которое не дало холодному воздуху из этого континента "расползтись" по миру.

Из-за этого даже в Норвегии январь в этом году стал рекордным по теплу, а в Антарктиде, впервые за всю историю, было 20 градусов выше нуля.

Впрочем, есть у этой зимы и негатив – украинские аграрии уже заявили, что из-за тепла и засухи урожай зерновых в этом году будет значительно ниже, а значит, подорожает хлеб. Зато овощей будет предостаточно – все, высаженное осенью, перезимовало просто отлично.

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