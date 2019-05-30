Стали известны имена погибших военных в авиакатастрофе Ми-8

На борту были командир бригады, два борттехника и пилот

Вертолет Ми-8. Фото: Flickr

В результате авиакатастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.. Броды Львовской области).

Список тех, кто был на борту во время аварии написал у себя в фейсбуке народный депутат Михаил Бондар.

1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады

2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник

3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот

4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны имена погибших военных в авиакатастрофе Ми-8". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"