Стали известны подробности о погибшем лидере скаутов на Закарпатье

Основной работой Арбатова было восстановление мемориалов времен Первой и Второй мировых войн

Активисты Ужгородского пресс-клуба обнародовали заявление по поводу смерти лидера федерации скаутов "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова.

"4 августа 2018 в другие миры ушел Кирилл Арбатов – историк, общественный активист, лидер Федерации Скаутов "Галицкая Русь", кавалер Ордена преподобного Ильи Муромца III степени", – сказано в сообщении пресс-клуба.

По информации активистов, в Федерации Скаутов "Галицкая Русь" он объединил людей разных национальностей, возрастов и профессий, развивал скаутское движение в Украине, был одним из лидеров Национальной Организации Скаутов Украины.

Основной работой Арбатова было восстановление мемориалов времен Первой и Второй мировых войн. Он начал проект по поиску мемориалов Первой мировой войны "Memoria Patria". Как результат – десятки приведенных в порядок и паспортизованных памятников и мемориалов времен войны в Карпатах и на территории Западной Украины.

Также Арбатов приобщал к работе официальные и бизнес-структуры Украины, России, Польши, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии. Под его руководством в восстановлении памятников принимали участие волонтеры из разных стран.

На всех мероприятиях в рамках проекта "Memoria Patria", поднимались флаги всех стран, участвовавших в военных действиях во время Первой мировой войны и были отслужены поминальные службы с участием священнослужителей всех конфессий.

"Он искренне хотел сохранить памятники Первой и Второй мировых войн, военные мемориалы, где похоронены солдаты разных национальностей", – говорится в заявлении.

Также он хотел сохранить памятники на Холме Славы и Марсовом поле во Львове и, не найдя должной поддержки в государственных структурах, находил другие источники для решения вопроса краж и установки видеонаблюдения на территории военных кладбищ. Таким образом, Фонд Анатолия Лісицина и Генеральне консульство РФ во Львовеи активно поддерживало проект "Memoria Patria".

Напомним, недавно днях лидер Федерации скаутов "Галицкая Русь" Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Раховского района Закарпатской области.

Ранее в полицию Львова поступило сообщение, что на улице Стрыйской неизвестные повредили Монумент Славы. Они демонтировали надпись "Победителям над нацизмом", а вместо этого написали "Памятник оккупантам". Также молодые люди пытались отбить молотками пятиконечную звезду с фасада памятника

Также мы писали, что во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славы советским вооруженным силам на улице Стрыйской.