Во Львове из-за конфликта на дороге мотоциклист выстрелил в автомобилиста

Вечером в пятницу, 3 августа, во Львове мотоциклист выстрелил в водителя автомобиля Volkswagen из-за конфликта на дороге.

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел возле автозаправочной станции на улице Шевченко, 200 в микрорайоне Рясне.

По информации полиции, между мужчинами возник конфликт из-за нарушения правил дорожного движения. Во время спора мотоциклист выстрелил в водителя из устройства для отстрела резиновых пуль. В результате мужчина получил ранение ноги.

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Напомним, 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка. Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.

Ранее в Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи. Инцидент произошел в пятницу, 29 июня.

Ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.

Напомним, не так давно в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.