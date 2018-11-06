Стрельба на Буковине: у границы задержали контрабанду табака на полмиллиона гривен

Ящики с сигаретами пытались доставить на территорию Румынии

На границе с Румынией пограничники за неделю выявили более 150 ящиков сигарет, 46 из которых – на участке отдела "Красноильск".

"Охранники границы отделения инспекторов "Фальков" предотвратили попытку незаконное перемещение 23 тысяч пачек сигарет, которые правонарушители попытались переправить в Румынию", – сообщают в ГПС.

Так, 20 метрах от границы пограничники наткнулась на группу лиц из десяти человек. Заметив военнослужащих, контрабандисты бросили товар и бросились бежать.

Во время попыток задержания беглецов, "погранцы" сделали несколько выстрелов в воздух. Однако правонарушители успели скрыться.

Осмотрев территорию, пограничники нашли пакеты, обернуты черным полиэтиленом, внутри которых находились сигареты.

Все табачные изделия доставили в пограничное подразделение для передачи работникам фискальной службы. Предварительная стоимость обнаруженного товара составляет около полумиллиона гривен.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов.