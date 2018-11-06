Янтарь в топливном баке: во Львовской области пограничники задержали автобусы с контрабандой

Сегодня, 12:44

Тайники в бусах обнаружили во время проверки на пункте пропуска "Краковец"


Во Львовской области пограничники задержали два автобуса с иностранной регистрацией, в которых пытались перевезти контрабанду в Польшу через пункт пропуска "Краковец".

В частности, в топливном баке автобуса, за рулем которого находилась 22-летняя девушка, пограничники обнаружили тайник с почти 8 килограммами необработанного янтаря и 139 пачек сигарет. И еще 250 пачек сигарет переправлял второй автобус. Чтобы изъять находку, баки пришлось пограничникам пришлось снимать.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря. А на Волыни добытчики янтаря – двое жителей Луцка - угрожая оружием, взяли в заложники сотрудника полиции.

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет. Мы уже писали, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают.

Также ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов.  
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