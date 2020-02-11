Стрельба в Мукачево: в полиции озвучили две основные версии

Фото: mukachevo.net

Правоохранители расследуют две версии резонансной стрельбы в Мукачево. Об этом на внеочередной сессии Закарпатского облсовета заявил начальник управления Нацполиции Закарпатья Александр Канцидайло.

"Сейчас правоохранительными органами рассматриваются две версии указанного преступления – это совершение преступления на почве конфликта между лицами, занимающимися преступной деятельностью на территории города Мукачево и всей Закарпатской области, и преступление, совершено по заказу. Сейчас по делу проходят соответствующие экспертизы, допрошено более сотни человек", - рассказал Канцидайло.

Также он рассказал, что из-за стрельбы все руководство полиции в города отстранили, а начальник Мукачевского отделения полиции Михаил Петрище ушел на пенсию. На данный момент продолжаются сразу три служебные проверки.

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Как сообщали "Сегодня", 7 февраля в Мукачеве на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека, среди которых бизнесмен Артур Пашкуляк, оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

А 8 февраля в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачеве. Видео задержания появилось в сети.

В МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.

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