Суд оправдал мужчину, который "прорвал" карантинный пост на Буковине

В Черновицкой области, в которой бушует эпидемия коронавируса, суд оправдал мужчину, который так спешил в Черновцы, что практически прорвался через карантинный пост. Такое решение приняли в Заставненском районном суде.

Инцидент произошел 8 апреля на карантинном посту в селе Звенячин Заставнивского района. Мужчина не только не зарегистрировался при въезде в область, но и без разрешения заехал на территорию Буковины.

Тогда нарушителя карантина остановил и составили на него административный протокол за пересечение поста. Нарушитель зарегистрирован в Залещицком районе Тернопольской области и, согласно протоколу областной комиссии по ТЭБ и ЧС, не имел права въезда на территорию Черновицкой области. Копы рассказали, что о том, что он проживает в Черновцах, мужчина никому не сказал.

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Свою вину мужчина на судебном заседании не признал и заявил, что полицейские необоснованно его обвиняют. Он отметил, что возвращался в Черновцы, где постоянно проживает. По словам мужчины, он показывал работникам полиции свидетельство о праве собственности на квартиру в Черновцах.

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В итоге – суд закрыл производство по делу об административном правонарушении в отношении обвиняемого в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Также ранее мы рассказывали, что на границе с Польшей в Волынской области украинец пытался прорваться через пункт пропуска "Ягодин" без проверки и наехал на пограничника.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль называл главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы.

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