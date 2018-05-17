Токсичный спортзал в школе Ровно: стала известна причина жалоб учеников

В Ровно выяснили причину ядовитого смрада в спортзале одной из школ города, где ученики жаловались на тошноту, головную боль и головокружение – источником был клей под линолеумом.

Как установили специалисты, в воздух спортзала выделялись фенол и формальдегид, появление которых провоцировал не полностью высохший клей на постоянно сыром полу.

В настоящее время прокуратура выясняет виновника инцидента. Среди подозреваемых – подрядчик, который делал ремонт, и педагоги, которые не следили за эксплуатацией здания.

"Результаты исследований клея, который наносился между бетонной основой и линолеумом, указали на то, что причиной такого загрязнения может быть именно клей. Мы уже дали рекомендацию о том, чтобы его сняли с бетонной основы и после повторных замеров будет понятно, был ли он единственной причиной", – объяснил Роман Сафонов, начальник Ровенского областного лабораторного центра.

Напомним, ранее жители Вишневого Киевской области перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание властей к переполненности местных школ. Город активно застраивается, население растет. А школ как было, так и осталось всего две.

А в Почаеве, Тернопольской области, дети учатся в две смены в здании, крыша которого течет, а парт на всех не хватает. Один из корпусов единственной в городе школы закрыли на ремонт еще прошлой осенью.