Токсичный спортзал в школе Ровно: стала известна причина жалоб учеников

Сегодня, 19:05

Причиной головной боли у школьников оказался клей для линолеума


В Ровно выяснили причину ядовитого смрада в спортзале одной из школ города, где ученики жаловались на тошноту, головную боль и головокружение – источником был клей под линолеумом.

Как установили специалисты, в воздух спортзала выделялись фенол и формальдегид, появление которых провоцировал не полностью высохший клей на постоянно сыром полу.

В настоящее время прокуратура выясняет виновника инцидента. Среди подозреваемых – подрядчик, который делал ремонт, и педагоги, которые не следили за эксплуатацией здания.

"Результаты исследований клея, который наносился между бетонной основой и линолеумом, указали на то, что причиной такого загрязнения может быть именно клей. Мы уже дали рекомендацию о том, чтобы его сняли с бетонной основы и после повторных замеров будет понятно, был ли он единственной причиной", – объяснил Роман Сафонов, начальник Ровенского областного лабораторного центра.

Напомним, ранее жители Вишневого Киевской области перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание властей к переполненности местных школ. Город активно застраивается, население растет. А школ как было, так и осталось всего две.

А в Почаеве, Тернопольской области, дети учатся в две смены в здании, крыша которого течет, а парт на всех не хватает. Один из корпусов единственной в городе школы закрыли на ремонт еще прошлой осенью.
школа, отравление, ровно, спортзал

Вы сейчас просматриваете новость "Токсичный спортзал в школе Ровно: стала известна причина жалоб учеников". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: С. Николаев, "Сегодня"

Харьковчанка пожаловалась на поборы в школах и детсадах

Вчера, 12:49

По словам женщины, вымогательство денег у родителей маскируется под благотворительность

Украина

Фото: Т. Самотый

Школьным линейкам нужно искать альтернативу - Гриневич

14 Мая, 19:55

Министр образования напомнила, что школам следует переходить от авторитарной педагогики к педагогике партнерства
Загрузка...

Донбасс

Детей эвакуировали. Скриншот

В школе на Донбассе распылили слезоточивый газ, детей эвакуировали

14 Мая, 13:58

В школе были взяты образцы воздуха на анализ

Другие регионы

Детей в больнице посещал Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Отравившихся на школьной линейке детей в Черкассах выписали из реанимации

9 Мая, 15:15

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям описали состояние пострадавших
Загрузка...