Отравившихся на школьной линейке детей в Черкассах выписали из реанимации

Сегодня, 15:15

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям описали состояние пострадавших


В Черкассах, где произошло массовое отравление детей, 11 пострадавших перевели из реанимации в стационарное отделение. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно", – сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9 мая в больницах остаются 57 пострадавших – 53 школьника и четыре учителя.

Ранее было установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет. Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Черкассы заявил, что главная версия массового отравления школьников на линейке – локальное распыление неизвестного вещества. 

Между тем, одновременно с ЧП в Черкассах в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо ученикам школы №6. В ходе школьной линейки ухудшилось состояние у 19 детей разного возраста. Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием еще не посещали школьную столовую. При этом Гройсман заявил, что инцидент в Новомосковске не связан с ЧП в Черкассах.
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Источник:

"Сегодня"

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