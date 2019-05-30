Трагедия на шахте во Львовской области: семьям погибших горняков выплатят компенсации

Сегодня в регионе – второй день траура

Во Львовской области – второй день траура из-за гибели двух горняков шахты "Лесная". В знак скорби государственные учреждения приспустили флаг с траурной лентой, а в регионе отменили развлекательные мероприятия.

Представители областной власти, в свою очередь, пообещали выплатить по 100 тысяч гривен компенсации семьям погибших. Также с родными погибших встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что сегодня президент созывает заседания Совета Нацбезопасности и обороны. На повестке дня – проблемы угольной отрасли, сообщили в Администрации главы государства.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка: Михаил Турко и Михаил Павлик. Всего в шахте находились 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия на шахте во Львовской области: семьям погибших горняков выплатят компенсации". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"