Трагедия в Черновицкой области: юноша убил отчима деревянной палкой

Сегодня, 07:15

Теперь 18-летнему парню грозит до пятнадцати лет тюрьмы

Фото: bryansktoday.ru
Фото: bryansktoday.ru

На Буковине конфликт между пасынком и сожителем матери привел к трагедии. Во время семейного конфликта 18-летний парень схватил палку и ударил потерпевшего по голове.

"В полицию обратилась 42-летняя жительница села Зеленый Гай Новоселицкого района. Женщина сообщила о драке у себя дома. Когда полицейские приехали по указанному адресу, 31-летний мужчина лежал на полу Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – сообщают в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Следователи начали уголовное производство (умышленное убийство).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное парню грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Хмельницкой области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который убил тещу и беременную жену. Свидетелем расправы стал 1-летний сын супругов

А в Ровенской области от кулаков своего сожителя погибла 32-летняя беременная женщина. По данным экспертизы, смерть наступила в результате мозговой комы, забоя головного мозга и травматического внутричерепного кровоизлияния.

Также  мы писали, что раскрываемость пре ступлений в  2017 г.  улучшилась, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.
убийство, трагедия, черновцы, полицейские

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"Сегодня"

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