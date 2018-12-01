Трагедия в Черновицкой области: юноша убил отчима деревянной палкой

Теперь 18-летнему парню грозит до пятнадцати лет тюрьмы

На Буковине конфликт между пасынком и сожителем матери привел к трагедии. Во время семейного конфликта 18-летний парень схватил палку и ударил потерпевшего по голове.

"В полицию обратилась 42-летняя жительница села Зеленый Гай Новоселицкого района. Женщина сообщила о драке у себя дома. Когда полицейские приехали по указанному адресу, 31-летний мужчина лежал на полу Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – сообщают в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Следователи начали уголовное производство (умышленное убийство).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное парню грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Хмельницкой области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который убил тещу и беременную жену. Свидетелем расправы стал 1-летний сын супругов

А в Ровенской области от кулаков своего сожителя погибла 32-летняя беременная женщина. По данным экспертизы, смерть наступила в результате мозговой комы, забоя головного мозга и травматического внутричерепного кровоизлияния.

Также мы писали, что раскрываемость пре ступлений в 2017 г. улучшилась, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.