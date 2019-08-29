Трагедия в Дрогобыче: появились новые подробности и видео

Жертвами ЧП стали восемь человек

В Дрогобыче Львовской области жертвами обвала части жилого дома стали восемь человек, среди них есть пятилетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о шести жертвах ЧП.

Предварительно, люди погибли сразу после завала. В частности, 28 августа обнаружили тела женщины 1975 г.р. (в 5:20) и мужчины 1962 г.р. (в 8:25). А вот 29 августа мертвыми были найдены:

мужчина 1977 г.р. (в 00:20,

женщина 1940 г.р. (2:50),

женщина 1955 г.р. (3:16),

мальчик пяти лет (в 3:29),

женщина 1939 г.р. (в 4:50),

женщина 1998 г.р. (в 6:00).

"По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются", - отметили в ГСЧС.

На данный момент всех жителей поврежденного дома эвакуировали. На базе городской общеобразовательной школы №16 развернут эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома. А в одной из местных больниц подготовили 14 двухместных номеров для временного размещения отселенных жителей (в настоящее время размещено 8 человек, обратившихся за помощью). На месте работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с первым заместителем мэра Дрогобыча и оперативная группа ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, по факту обрушения жилого дома уже открыто уголовное производство.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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