Трескучие морозы в Западной Украине: страдают лебеди и люди

Только за сегодняшний день бойцы ГСЧС спасли из замерзающих водоемов более пяти птиц

В Западных областях Украины, в связи с сильными морозами, от обморожений страдают люди, а в ледяные ловушки на водоемах попадают совершенно беззащитные птицы.

"На территории западных областей с 30 ноября по 3 декабря на реках ожидается появление ледяного покрова вдоль берегов, и шуги (хрупких грудок льда), на отдельных участках может образоваться цельный ледяной покров или скопление донного льда с резким колебанием уровней воды", – сообщают во Львовском областном центре гидрометеорологии.

Так, в Ужгороде, сегодня, 30 ноября, на озере "Кирпичка" пятеро лебедей попали в ледовый "капкан". Местные жители, проходя мимо водоема, увидели, что птицы не могут добраться до берега и обратились за помощью к спасателям.

"На место происшествия прибыли специалисты аварийно-спасательного отряда. На лодке они добрались до места, где находились птицы, и с помощью топоров прорубили лед и освободили им путь к берегу", – сообщают в ГСЧС.

В то же день, 30 ноября, от жителей города Здолбунов Ровенской области, поступило сообщение, что в местном водоеме гибнет раненый лебедь. К месту происшествия направили спасателей. Они пробили лед и вытащили лебедя. Птицу передали ветеринарному врачу для осмотра. После полного выздоровления лебедя передадут в Ровенский зоопарк.

Кроме этого, от сильных морозов пострадала женщина. Вчера, 29 ноября, около трех ночи во Львове на ул. Линкольна обнаружили местную жительницу, 1988 года рождения, у которой при обследовании обнаружили обморожение обеих стоп. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести доставлены в 8-ГКБ. Об этом информирует департамент гражданской защиты ЛОГА.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в двух областях были обесточены 85 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Тернопольской области, в Черновицкой – 39.

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