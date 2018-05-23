Подробности жуткого ДТП под Львовом: жертвами оказались жители Хмельницкой области

Среди погибших – две женщины и двое мужчин, самому младшему нет и тридцати

Вследствие ДТП, которое произошло сегодня в Бугском районе Львовской области, погибли шестеро жителей Хмельницкой области. Среди них – две женщины в возрасте 61 и 37 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 29 до 48 лет.

Водителя микроавтобуса, 37-летнего жителя Ровенской области, и еще двух пассажиров, доставили в районную больницу Бугск. Все пострадавшие – мужчины 1981, 1985 и 1975 годов рождения.

"23 мая, в 7:24 в Службу спасения поступило сообщение, что в с. Вербляны произошло столкновение автомобиля Mersedes Sprinter с автомобилем Merseder Actros. Пожарно-спасательное отделение с помощью гидравлических ножниц деблокировали пострадавших из автомобиля", – сообщают в ГСЧС.

Открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Как уже сообщалось, жертвами ДТП стали украинские заробитчане, которые возвращались из Чехии.

Также мы писали, что 23 мая, рано утром на трассе на трассе Е40 Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Авария случилась возле села Чучманы Бугского района Львовской области, где столкнулись грузовик и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.