"Угроза жизни и здоровью": тернопольские депутаты просят Зеленского не везти к ним людей из Китая

В области даже нет инфекционной больницы

Депутаты Тернопольского областного совета просят Владимира Зеленского и Алексея Гончарука не везти в область эвакуированных из Китая украинцев. Об этом говорится в принятом ими сегодня, 19 февраля, обращении, передает Укринформ.

В частности депутаты отмечают, что в области "должна быть создана база для больных коронавирусом либо тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в области отсутствует".

"Тернопольщина – одна из областей Украины, где даже нет областной инфекционной больницы, а другие медицинские учреждения не обеспечены необходимым оборудованием и препаратами и не готовы для оказания полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры относительно недопустимости размещения на территории Тернопольской области, в частности в селе Конопковке Теребовлянского района в санатории "Медоборы", около 100 человек, эвакуированных из Китая", – говорится в документе.

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Отдельно решением сегодняшней сессии принято требование к правоохранителям относительно непринятия силовых мер к жителям Микулинецкой громады, которые установили блокпосты у дороги, ведущей в санаторий "Медоборы".

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Тернопольской области продолжаются протесты местных жителей. В частности, в селах Конопковка и Микулинцы люди вышли на протесты против возможного размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев.

Как заявил ранее директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк,украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области. По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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