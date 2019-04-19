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Украинец, который ударил головой в лицо патрульного, получил два года тюрьмы

Сегодня, 06:30

Обвиняемый свою вину признал полностью

Два года за решеткой проведет рецидивист, который ударил патрульного в лицо. Такой приговор огласила судья Ивано-Франковского городского суда 18 апреля 2019.

Сообщается, что 30 декабря 2018 около двух часов ночи группа людей позвала на помощь экипаж полиции, который был на улице Привокзальной. Патрульным указали на кафе и нетрезвого мужчину, который употреблял там нецензурную брань и нарушал общественный порядок. После предупреждения хулигана задержали и повезли в городской отдел полиции для установления личности и составления админматериалов. В служебном кабинете задержанный внезапно подошел к патрульному и головой ударил инспектора в лицо. Тогда этот факт зафиксировала следственно-оперативная группа, а патрульный обратился за помощью к медикам.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Мол, был очень пьян, а умысл ударить полицейского возник внезапно.

Действия обвиняемого суд квалифицировал по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительно органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Обвиняемый просил суд дать ему последний шанс исправиться и не лишать свободы. Однако, по мнению органа пробации, воспитать обвиняемого и предотвратить совершение повторных преступлений невозможно без круглосуточного наблюдения и контроля в условиях изоляции.
Обвиняемый уже был осужден пять раз и в местах лишения свободы провел более 15 лет, однако на путь исправления так и не стал.

Несмотря на то, что обвиняемый неоднократно судим за совершение умышленных преступлений средней тяжести и тяжких преступлений и учитывая, что рецидивист совершил новое умышленное преступление через год после освобождения из мест лишения свободы, суд постановил признать 33-летнего жителя Ивано-Франковска виновным в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст. 345 УК Украины и назначить ему наказание – лишение свободы на два года.

Накануне мы писали о подобном инциденте в Ровно. Там нарушитель порядка ударил полицейского. Как оказалось, 42-летний житель села Александрия Ровенского района, будучи навеселе, взял в торговом заведении пиво и отказывался его оплачивать. 

Также сообщалось, в Запорожской области дебошир ударил ножом полицейского. Ножевой удар полицейский получил, разнимая семейную ссору.

Напомним, в Киеве пьяный хулиган ударил полицейского по лицу. Злоумышленник кричал и нецензурно ругался, пытаясь попасть в общежитие.

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Тег нападение, рецидивист, полицейский, патрульный

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