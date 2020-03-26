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Уже шесть врачей заразились COVID -19 в Тернопольской области: подробности

26 марта, 16:20

Руслан Ровик

Коронавирус подозревают у медиков скорой помощи и детской больницы

В Тернопольской области инфицирование коронавирусом подтвердили у 15 человек, среди которых шестеро – работники медицинской сферы.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения областной государственной администрации Владимир Богайчук.

Среди заболевших оказался один житель города Залищики – мужчина 57 лет, он госпитализирован в Тернопольскую больницу скорой помощи.

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Еще один инфицированный – 55-летний житель Тернополя, который обратился к семейному врачу и сейчас находится в самоизоляции.

Заболел житель Золотого Потока – медик Монастырищенской больницы и 11 человек из Монастырищенского района.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как врач из Тернополя заподозрил у себя коронавирус после неожиданного симптома. Стоматолог вернувшись из Австрии, почувствовал потерю обоняния.

Также мы собрали все подробности заражения COVID-19 священника на Тернопольщине. Инфицированного обнаружили в Залещицком районе области. Глава райгосадминистрации Роман Краснюк уточнил, что священник побывал на похоронах в начале марта в Монастырисском районе.

Напомним, что второй случай в регионе также связан с этим священником. Инфицированный был на похоронах вместе с Олегом Винниковым

.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики врачи инфекция коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

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