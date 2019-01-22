В больнице Тернополя умерла студентка из Сьерра-Леоне

Девушку без сознания обнаружили на железнодорожном вокзале прохожие и вызвали "скорую"

Фото: 1news.zp.ua

В больнице Тернополя умерла студентка из Сьерра-Леоне //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/722/fc2/5c4722fc2ca5a.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/722/fc2/5c4722fc2ca5a.jpg 2019-01-22T16:09:21+02:00 Запад Девушку без сознания обнаружили на железнодорожном вокзале прохожие и вызвали "скорую"

Сообщение о внезапной смерти гражданки Сьерра-Леоне поступило в милицию 21 января от врачей Тернопольской городской коммунальной больницы скорой медицинской помощи.



Выяснилось, что в отделении анестезиологии и интенсивной терапии около 2.30 умерла 25-летняя гражданка Сьерра-Леоне, которую накануне госпитализировали без сознания. Девушку без сознания обнаружили на железнодорожном вокзале прохожие и вызвали скорую. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

К сожалению, спасти ее жизнь медикам не удалось. Следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.



Иностранка училась в одном из вузов Тернополя, на территории Украины находилась законно.

Предварительно известно, что она имела серьезные проблемы со здоровьем – у нее обнаружили ряд хронических заболеваний. Тело студентки направили на экспертизу.

Напомним, недавно в полицию Львова поступило сообщение о том, что в хозяйственной постройке на улице Генерала Курмановича было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Ранее на Прикарпатье жестоко убили 24-летнюю гражданку Болгарии, которая училась в Ивано-Франковском медицинском университете. Погибшая Дишли Эля Зия была студенткой 4-го курса стоматологического факультета.

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