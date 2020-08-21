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В Черновцах отменили акции ко Дню Независимости: людям предложили спеть Гимн дома

21 августа, 20:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

Горожан призвали поднять флаг и исполнить государственный гимн, не выходя из квартиры

В Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, отменили все мероприятия ко Дню Независимости.

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Об этом сообщили в областной государственной администрации.

При этом в ОГА призвали всех сознательных горожан в День Флага поднять стяг над своими домами, а в День Независимости – исполнить государственный гимн дома.

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Напомним, ранее в Черновцах состоялась акция протеста местных бизнесменов, которые требовали не вводить жесткие ограничения и не закрывать заведения общественного питания, магазины и торговые центры.

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Ранее мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тогда в "красную" зону попали Черновцы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Черновцы флаг День Независимости гимн

Источник: Сегодня

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