В Черновцах поселились десятки ушастых сов
Уже с первым теплом они разобьются на пары и вернутся в поля
В Черновцах с десяток ушастых сов облюбовали дерево у здания Государственной фискальной службы. Они уже несколько лет подряд прилетают сюда зимовать. Днем птицы отдыхают, а ночью вылетают на охоту. Людям не только не вредят, а даже приносят пользу.
Пернатые питаются различными грызунами. По словам орнитолога, именно этим они и приносят пользу экосистеме города. От места своей зимовки ночью совы летают в радиусе пятиста метров.
"Это такой хороший биологический метод борьбы с вредителями. Привлекая куда-то сов, или хотя бы никаким образом не пытаясь причинить им вред, мы тем самым косвенно способствуем, что вредных животных становилось меньше", - рассказал орнитолог Игорь Скильский.
По его словам, зимовать среди людей совы любят. Говорит, из года в год слышит о таких стаях то в одном, то в другом городе. Их количество зависит от так называемого "мышиного года". Ведь чем больше для них пищи, тем больше их стаи. Уже с потеплением, рассказывает специалист, они разбиваются на пары и возвращаются в поля, чтобы высиживать своих птенцов.
Однако, по словам Игоря Скильского, птицы не строят гнезда самостоятельно, а занимают, как правило, чужие.
Напомним, мы писали, что десятки ушастых сов поселились в пригороде Кривого Рога. Семья ушастых сов поселилась на высокой сосне в центре поселка городского типа Широкое, неподалеку от сельсовета и библиотеки. В сумерках совы охотятся за добычей, а днем чуть ли не все замирают на ветвях. Примечательно, что пернатые совсем не боятся людей.
Также мы рассказывали о том, как в Днепре спасают семейство ушастых сов. Птицы поселились во дворе высотки и даже вывели птенцов.
Кроме того, в Днепре патрульные спасли болотную сову, которую сбила машина.
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