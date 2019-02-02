Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Черновцах поселились десятки ушастых сов

Вчера, 21:10

Уже с первым теплом они разобьются на пары и вернутся в поля

В Черновцах поселились десятки ушастых сов Запад Уже с первым теплом они разобьются на пары и вернутся в поля

В Черновцах с десяток ушастых сов облюбовали дерево у здания Государственной фискальной службы. Они уже несколько лет подряд прилетают сюда зимовать. Днем птицы ​​отдыхают, а ночью вылетают на охоту. Людям не только не вредят, а даже приносят пользу.

Пернатые питаются различными грызунами. По словам орнитолога, именно этим они и приносят пользу экосистеме города. От места своей зимовки ночью совы летают в радиусе пятиста метров.

"Это такой хороший биологический метод борьбы с вредителями. Привлекая куда-то сов, или хотя бы никаким образом не пытаясь причинить им вред, мы тем самым косвенно способствуем, что вредных животных становилось меньше", - рассказал орнитолог Игорь Скильский.

По его словам, зимовать среди людей совы любят. Говорит, из года в год слышит о таких стаях то в одном, то в другом городе. Их количество зависит от так называемого "мышиного года". Ведь чем больше для них пищи, тем больше их стаи. Уже с потеплением, рассказывает специалист, они разбиваются на пары и возвращаются в поля, чтобы высиживать своих птенцов.

Однако, по словам Игоря Скильского, птицы не строят гнезда самостоятельно, а занимают, как правило, чужие.

Напомним, мы писали, что десятки ушастых сов поселились в пригороде Кривого Рога. Семья ушастых сов поселилась на высокой сосне в центре поселка городского типа Широкое, неподалеку от сельсовета и библиотеки. В сумерках совы охотятся за добычей, а днем чуть ли не все замирают на ветвях. Примечательно, что пернатые совсем не боятся людей.

Также мы рассказывали о том, как в Днепре спасают семейство ушастых сов. Птицы поселились во дворе высотки и даже вывели птенцов. 

Кроме того, в Днепре патрульные спасли болотную сову, которую сбила машина

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег совы, черновцы, птицы, зимовка

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах поселились десятки ушастых сов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре патрульные спасли болотную сову, которую сбила машина

17 марта 2018, 05:09

Птица занесена в Красную книгу Украины

Львовянин спас дикую сову: она лежала на дороге после столкновения с автомобилем

28 февраля 2018, 15:09

По всей вероятности, у совы контузия, но она ведет себя очень спокойно и позволяет себя гладить

Сова с раненым крылом пришла к людям за помощью

6 февраля 2018, 13:59

В селе Кировоградской области семья выхаживает раненую сову из Красной книги

В пригороде Кривого Рога поселились десятки ушастых сов

22 декабря 2018, 14:18

Пернатые хищники живут тут каждую зиму несколько лет подряд

Что могут рассказать о характере человека его "сонные" привычки: уникальный тест

31 августа 2018, 09:00

Часто совы ветрены, а жаворонки — недовольны своей жизнью

В Александрии женщина спасла двух совят, которых нашли на аэродроме

5 июля 2018, 13:37

Портнихе принесли двух совят, которых военные нашли на аэродроме

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади