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В Черновицкой области подтверждены новые случаи коронавируса: брифинг ОГА

16 марта, 11:33

Татьяна Власенко

В Черновицкой областной государственной администрации подтвердили появление еще двух зараженных коронавирусом жителей региона.

"Пациенты были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта. С тех пор находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Больные изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", – сообщили в ОГА.

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Подробности смотрите в брифинге ОГА.

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Напомним, ранее в связи с распространением коронавируса в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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