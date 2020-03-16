В Черновицкой области подтверждены новые случаи коронавируса: брифинг ОГА

В Черновицкой областной государственной администрации подтвердили появление еще двух зараженных коронавирусом жителей региона.

"Пациенты были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта. С тех пор находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Больные изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", – сообщили в ОГА.

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Подробности смотрите в брифинге ОГА.

Напомним, ранее в связи с распространением коронавируса в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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