В Черновицкой области стали известны результаты анализов шестерых буковинцев

Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев отрицательные

У шестерых жителей Черновицкой области, которых госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, не подтвердилось заболевание.



Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, ссылаясь на данные вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья Киева.

"Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии.

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Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.

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Также в Черновицкую область скоро привезут необходимые тест-системы для выявления нового коронавируса.

А в специальной лаборатории Центра общественного здоровья по состоянию на 7 марта поступили на исследование материалы 20 человек, у которых подозревали инфицирование коронавирусом.

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