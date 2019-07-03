В Черновицкой области во время урагана пострадали два человека

Мужчина и женщина получили травмы из-за упавших деревьев















На Буковине 2 июля во время непогоды, в урочище Четыре корчмы Хотинского района сильный ветер повалил деревья на людей, которые ожидали маршрутку на обочине дороги.

В результате падения ветвей травмы получили жители с. Мошанец Кельменецкого района: у мужчины, 1972 г.р. – сотрясение головного мозга, подозрение на перелом ключицы, у женщины, 1986 г.р. – травма глаза. Обоих пострадавших госпитализировали в Хотинскую ЦРБ.

Добавим, что на ликвидацию последствий непогоды спасатели выезжали семь раз. Так, бойцы ГСЧС разблокировали автодорогу Черновцы – Житомир где проезжую часть упало 4 дерева,

Позже хотинские спасатели убирали поваленные деревья в с. Данковцы, и в с. Ворничаны – с проезжей части дороги и с территории фельдшерско-акушерского пункта.

В Кельменецком районе спасатели разблокировали дороги в с. Перковцы, Путриное, Ливинцы, Козыряны, Михайловка, и в самых Кельменцах на железнодорожной ст. Ларга. Всего там упало 10 деревьев.

В общем спасатели распилили и убрали 25 поваленных деревьев, были привлечены 7 единиц техники и 21 человек личного состава.

Напомним, ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

Также мы писали, что недавно за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

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Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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