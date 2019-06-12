В Черновицкой области задержаны чиновники, требовавшие полмиллиона долларов взятки

Среди задержанных также депутат и полицейский

Задержание взяточников в кафе. Оперативная съемка.

В Черновицкой области разоблачена группа злоумышленников, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долларов за выделение ему в пользование 100 га земельного участка.

Как сообщает сайт Госбюро расследований, среди данной группы лиц – должностные лица органов местного самоуправления и полицейский. За денежное вознаграждение они обещали гражданину отдать в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельный участок, расположенный в Путильском районе Черновицкой области.

В частности, задержаны депутат Путильского райсовета области, специалист 1-й категории Усть-Путильского сельсовета и инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского отдела Нацполиции. Их задержали при передаче части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов.

В операции были задействованы силы Нацполиции и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Как сообщалось, в Киеве на взятке погорел чиновник БТИ.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

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