В Хмельницком у наркодилеров изъяли "товар" на два миллиона гривен

В Хмельницком полицейские задержали двоих мужчин, которые продавали наркотики и психотропы с помощью "закладок". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 36-летний местный житель и 25-летний житель Ярмолинецкого района распространяли наркотики с помощью "закладок". Заказы они принимали через интернет-мессенджер, а рассчитывались клиенты с помощью электронного кошелька.

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Во время обысков дома у злоумышленников копы изъяли около 7 килограмм марихуаны, более 100 растений конопли, 1,5 килограмм прекурсоров, амфетамин, экстази, соли на общую сумму около 2 миллионов гривен. Часть наркотиков уже были расфасованы для закладок. Кроме того, там были найдены оружие и патроны.

"Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им придется отвечать по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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