В Хмельницкой области гремела стрельба: есть пострадавшие

"Кредиторы" угнали у должника машину, но тот взялся за оружие

На днях в Хмельницкой области конфликт из-за выкраденного автомобиля закончился стрельбой. Потасовка произошла возле одного из сельских кафе.

По предварительным данным, трое молодых людей приехали в село, чтобы забрать у 40-летнего жителя Ярмолинецкого района долг в размере 6 тыс. гривен. Деньги вернуть не получилось, но у должника забрали машину Daewoo Lanos.

"Между мужчинами возникла драка, в ходе которой владелец транспортного средства, пытаясь отстоять себя и свое имущество, применил пневматический пистолет, ранив двух оппонентов. Несмотря на ранение, мужчины сели в отобранное авто и уехали, а затем бросив машину, обратились в травмпункт", – сообщают в полиции.

Правоохранители разыскали автомобиль и установили всех участников конфликта. Следователи возбудили три уголовных производства (незаконное завладение транспортного средства, умышленное причинение тяжких телесных и умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Мужчине, который угнал авто, в качестве меры пресечения избрали круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Его оппоненту также объявили подозрение за превышение пределов необходимой обороны.

Напомним, недавно на Закарпатье, в городе Хуст во время празднования школьного выпускного произошла стрельба. Ссора на террасе переросла в драку, во время которой 28-летний местный житель вытащил травматический пистолет и совершил два выстрела в сторону 18-летнего парня.

Ранее во Львове гремела стрельба. На это раз оружие применили во время конфликта в одном из кафе города. Около полуночи один из посетителей попал резиновой пулей в другого мужчину.

Также в Тернополе 20-летнего парня, после посиделок на лавочке, госпитализировали в больницу с проникающим пулевым ранением. В медучреждение пострадавшего доставили знакомые девушки, с которыми он проводил вечер.