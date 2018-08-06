В Хмельницкой области грузовик с зерном опрокинулся в реку

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области грузовик с зерном слетел с моста в реку Случь. В результате падения два человека оказались зажаты под металлическими конструкциями покореженной кабины грузовика.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 5 августа. По предварительным данным, у автомобиля "МАЗ 551608-236" при въезде на мост через реку Случь "выстрелило" переднее правое колесо. Водитель несколько метров пытался выровнять з транспортное средство, но ему это не удалось. Грузовик с прицепом пробил защитное ограждение и съехала в реку.

Спасатели ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования освободили водителя и пассажира зерновоза, и сразу передали их медикам. Грузовой автомобиль и прицеп были извлечены из реки на сушу.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен травматологическое отделение Староконстантиновский ЦРБ, состояние здоровья удовлетворительное.

"Следователи отдела полиции открыли уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках расследования которого выясняют причины падения с моста грузовика", – добавляют в полиции.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, что могло привести к повреждению колеса, и не был ли автомобиль перегружен сверх нормы.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.