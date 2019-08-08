На Волыни пьяный отец изнасиловал своего ребенка

На Волыни житель одного из сел изнасиловал свою 14-летнюю дочь. Вечером 2 августа 2019 нетрезвый отец завел ребенка в нежилое помещение и надругался над ним. Об этом сообщают в прокуратуре области.
Мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст. 152 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Заметим, что за такое преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.
И благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.
Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.
Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.
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