Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

На Волыни пьяный отец изнасиловал своего ребенка

Сегодня, 06:31

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы

/ Фото: Facebook

На Волыни житель одного из сел изнасиловал свою 14-летнюю дочь. Вечером 2 августа 2019 нетрезвый отец завел ребенка в нежилое помещение и надругался над ним. Об этом сообщают в прокуратуре области.

Мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст. 152 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Заметим, что за такое преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

И благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ребенок Волынь отец изнасиловал

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
Пограничников
Пограничников "удивил" внедорожник за 90 тысяч евро: украли в Италии, везли в УкраинуЗапад
Во Львове поймали домушника, который взял
Во Львове поймали домушника, который взял "на дело" лестницуЗапад
В центре Львова спасали кота –
В центре Львова спасали кота – "альпиниста"Запад
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художника
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художникаЗапад