В Хмельницкой области парень угнал машину, чтобы успеть на свидание с девушкой

Сегодня, 14:12

Необычный инцидент произошел в поселке Теофиполь

Иллюстрация. Фото: НикВести
Иллюстрация. Фото: НикВести

В Хмельницкой области житель поселка Теофиполь сорвал замок с гаража и похитил оттуда автомобиль ВАЗ-2106. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, куда обратился потерпевший, как только обнаружил кражу.

Вскоре машина была обнаружена на выезде из населенного пункта, а на следующий день стал известен и виновник происшествия.

"Парень объяснил, что спешил на свидание к девушке, поэтому и похитил машину. Однако на выезде из поселка она заглохла. Он там и покинул транспортное средство, надеясь избежать ответственности", – отметили в полиции.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное завладение транспортным средством".

Напомним, ранее в полиции рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что на протяжении последних нескольких лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.

Также мы рассказывали о том как защититься от угонщиков авто. Эксперт по безопасности Дмитрий Стрижов рекомендовал не оставлять транспортное средство без сигнализации и заверил, что лучший вариант – не обычная звуковая, а такая, которая пришлет сигнал тревоги на пульт охранной компании.
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Источник:

"Сегодня"

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